Julianne Moore o związku z młodszym mężem. Ona ma 59 lat, on – 50

Julianne Moore – mąż

Aktorka przyjęła zaproszenie od Drew Barrymore do jej nowego talk-show i chętnie opowiedziała, co sprawia, że mimo upływu czasu, nadal czuje się szczęśliwa i spełniona w swoim małżeństwie. – To dość zabawne, gdy uświadamiamy sobie, że poznaliśmy się 24 lata temu. Jesteśmy zszokowani. Patrzymy na siebie i pytamy: Naprawdę? – śmiała się Julianne w rozmowie z koleżanką po fachu.

Laureatka Oscara została poproszona o radę, jak utrzymać temperaturę w związku i się sobą nie znudzić. – Jedyne, co mogę powiedzieć, to tylko jedno: naprawdę musicie chcieć być mężem i żoną. Wydaje mi się, że ludziom często nie wychodzi, bo jedno z pary właśnie niekoniecznie chce. Sądzę, że ważne jest, jeśli inwestujecie w relację, żeby ona funkcjonowała – mówiła.

Julianne Moore dodała jeszcze, że istotne jest też to, by dobrze się razem bawić. – On lub ona musi umieć cię rozśmieszyć. Jeśli tak się nie dzieje, wasz związek powoli umiera. Ktoś niedawno zapytał mnie, czy odczuwam to, jak długo jesteśmy razem z Bartem. Otóż, zadziwiająco wcale nie. I to jest chyba najfajniejsze w naszym małżeństwie – skwitowała.