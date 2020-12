Jurek Owsiak bał się, że trafi pod respirator. Koronawirus go nie oszczędził

Gdy zauważył u siebie pierwsze niepokojące objawy choroby, wierzył, że to to tylko grypa, która szybko przejdzie. Niestety, okazało się, że to COVID-19. – Kiedy przyszła gorączka, to bardzo chciałem, żeby to była grypa. Codziennie wąchałem mydło i sprawdzałem je koniuszkiem języka, żeby wiedzieć, czy mam jeszcze węch i smak. Miałem w pamięci także zdjęcia ze szpitali, gdzie leżą covidowi pacjenci. Czułem racjonalny strach – powiedział w rozmowie z Faktem Jurek Owsiak.