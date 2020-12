Uczestniczka "The Voice of Poland" chora na rdzeniowy zanik mięśni została mamą. Bała się o dziecko

Śpiewające małżeństwo Paulina i Bartosz Gruszeccy zdobyli popularność dzięki udziałowi w wielu muzycznych programach telewizyjnych. Wystąpili między innymi w "The Voice of Poland", a w show "Śpiewajmy razem. All Together Now" doszli aż do finału. Od 15 lat są swoimi najlepszymi przyjaciółmi i życiowymi partnerami. Choroba Pauliny, czyli rdzeniowy zanik mięśni, jeszcze bardziej ich do siebie zbliża. Gruszeccy skrycie marzyli o dziecku, jednak zakładali, że rodzicielstwo nie jest dla nich. Byli przekonani, że schorzenie uniemożliwi im powiększenie rodziny.