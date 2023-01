Jurek Owsiak zerwał z żoną w liście. "Nie chcę o tym pamiętać"

Parę tworzyli już w liceum ekonomicznym, gdzie się poznali. "Dzidzia", bo tak Lidię Niedźwiedzką-Owsiak nazywali wówczas najbliżsi (mąż mówi tak do niej i o niej do dziś!) wybrała po szkole (dzisiejsze) SGH w Warszawie, natomiast Jurek Owsiak - wojsko. Był w nim tylko przez trzy miesiące, ale rozłąka sprawiła, że postanowił zerwać z ukochaną. Nie zrobił tego jednak osobiście, "twarzą w twarz", a poprzez list, który do niej wysłał.