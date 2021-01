Córki Jurka Owsiaka. Czym zajmują się na co dzień Aleksandra i Ewa?

Aleksandra i Ewa to ukochane córki lidera WOŚP. Założyciel fundacji kilkukrotnie wypowiadał się o nich, ale zazwyczaj unika szczegółowych odpowiedzi dotyczących życia prywatnego. Na szczęście o obu kobietach na przestrzeni lat pojawiło się kilka ważnych informacji. Czym zajmują się zawodowo?

Życie rodzinne Jurka Owsiaka

Od ponad czterech dekad żoną pomysłodawcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest Lidia Niedźwiedzka-Owsiak , nazywana przez męża czule Dzidzią. Obydwoje są rodzicami 42-letniej Aleksandry i 32-letniej Ewy . Na co dzień obie kobiety unikają rozgłosu i starają się żyć poza blaskiem fleszy.

Starsza córka przez wiele lat pomagała ojcu w organizacji finałów WOŚP i Przystanku Woodstock. W przeszłości uczyła się w USA, gdzie ukończyła produkcję filmową, a następnie dietetykę i suplementację. Przez pewien czas prowadziła własną restaurację, ale w końcu ją sprzedała – teraz pracuje jako trenerka fitness. Z kolei młodsza skończyła studia w Londynie. Dopiero 2 lata temu zdecydowała się wrócić do kraju, gdzie pracuje w Instytucie Chopina.

To niejedyne kobiety w życiu Jurka Owsiaka. Lider WOŚP doczekał się także dwóch wnuczek (córek Aleksandry): Maja jest już w szkole średniej, a Zuzanna uczy się jeszcze w podstawówce.

Jeszcze kilka lat temu Owsiak przyznawał, że po narodzinach pierwszej córki nie wiedział, jak się zachować, ani nie pojmował, na czym polega ojcostwo. W końcu sam do wszystkiego dojrzał. Z kolei po zbyt wczesnych narodzinach młodszej córki, uświadomił sobie, z jakimi brakami w szpitalach mierzą się na co dzień medycy. Kiedy Ewa w końcu wróciła do domu, Owsiak postanowił działać i tak wykluła się idea Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.