Justyna Pelc jest "dziewczyną nie z tej Ziemi". Jej projekty mają szansę zmienić bieg historii

Budżet państw jest bardzo istotny, zwłaszcza, że składka, którą kraje zrzeszone w Europejskiej Agencji Kosmicznej wpłacają do wspólnej kasy, jest następnie rozdzielana między firmy w takiej właśnie proporcji. Nie jest więc przypadkiem, że największe firmy, jak Tale czy Airbus znajdują się w Niemczech i we Francji – te państwa płacą łącznie ponad połowę składki. Wysoko są także Włochy i Wielka Brytania, natomiast wkład Polski wynosi ok. 30 mln euro – nie jest to wielka kwota w stosunku do całości budżetu (niecały 1%), ale wciąż pozwala realizować nam sporo projektów. Poza Europą państwa raczej się nie zrzeszają, największymi pieniędzmi dysponuje oczywiście NASA, ale sporo dużych graczy ma także Japońska Agencja Kosmiczna. W błyskawicznym tempie działają Chiny i myślę, że to oni pierwsi posadzą człowieka na Księżycu. Warto zerkać też na to, co robią Indie, które przeznaczają spore środki na kosmos. W tym roku głośno było także o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które wysłały na Marsa swoją misję. Kierowała nią kobieta.