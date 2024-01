Justyna Sieńczyłło wzruszająco o mężu. Wspomina o "pomyłce" onkologów

Miłość do zwierząt

Sieńczyłło przytoczyła też pewne anegdoty z życia zmarłego męża, które pokazały, jak wielką miłością darzył też zwierzęta. Jej zdaniem, powodem takiego podejścia mogła być przygoda, którą przeżył w dzieciństwie, gdy zimą się zagubił i znaleziono go razem ze sforą psów, które go ogrzewały własnymi ciałami. - On by nie przeżył, gdyby nie te psy. Dlatego też Emilian kochał każdego kundla. Najgorsze brytany przy nim miękły. A on przy nich - przyznała.