Emilian Kamiński miał dwie żony. Kim była jego pierwsza wybranka?

"W ich domu obowiązywał tradycyjny podział ról na męskie i damskie. Ona zajmowała się dzieckiem i kuchnią, przygotowując to, co on lubił najbardziej, np. fasolkę po bretońsku, a z ciast szarlotkę i placek ze śliwkami" – można przeczytać o Jarskiej i Kamińskim w książce Krystyny Gucewicz pt. "Kto jest z kim, czyli jak się kochają". Rzeczywiście, kariera Emiliana Kamińskiego nabrała rozpędu i aktor spędzał większość czasu poza domem, co zaczęło być powodem frustracji dla Izabelli Jarskiej.