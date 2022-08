Justyna Steczkowska ujawniła, jaką będzie teściową. Jednoznaczna odpowiedź

Wokalistka ujawniła też, jak wspiera swojego najstarszego syna, Leona, który zdecydował się również rozwijać karierę muzyczną. "Przede wszystkim wspieram go w tworzeniu muzyki, bo kariera to po prostu bycie medialną osobą. Ma znaną mamę, więc też bywa mu trudniej z tego powodu. Uważam, że ma talent do produkowania współczesnych rzeczy, dyskotekowych, tanecznych – to czuje i świetnie to robi, jest DJ-em, wie, jak ludzi poruszyć, jak ich rozbawić" - zaznaczyła.