Justyna Steczkowska zachwyciła na scenie. Wybrała zjawiskową stylizację

- To jest piosenka o strachu. Żyjemy w czasach strachu i straszenia nas wszystkim. Wiadomo, że strach i trzymanie ludzi w ryzach jest najłatwiejszym narzędziem manipulacji, ale to zawsze od nas zależy, czy będziemy żyli w strachu na myśl o tym, co będzie jutro, czy będziemy się cieszyć tym, co jest dziś i teraz - powiedziała piosenkarka w rozmowie "Dzień Dobry TVN".