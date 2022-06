Justyna Steczkowska w szczerym wyznaniu. Słowa o jej rodzicach wzruszają

Przy okazji zaapelowała do publiczności, żeby nie zapominali o swoich rodzicach i kochali ich, dopóki wciąż są z nimi. - Kochajcie swoich rodziców, póki jest na to jeszcze czas. Póki możecie przytulić ich do serca, i poczuć ciepło ich dłoni - nawoływała z opolskiej sceny.