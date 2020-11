Justyna Steczkowska żegna mamę we wzruszających słowach. Opublikowała film

- Nasza mama odeszła... Jestem wdzięczna Bogu za to, że miałam taką mamę, za to, że mogłam z nią być do końca... Pielęgnować ją, masować obolałe stopy, śpiewać jej ulubione piosenki na dobranoc, swoim służeniem jej pokazywać, jak ważna była dla mnie, jak bardzo wdzięczna jej jestem za życie, które mi dała, za miłość i troskę, którą nas obdarowała. Odeszła w naszym domu, otoczona dziećmi, które ją kochały i wnukami, które ją uwielbiały... Smutno mi mama bez Ciebie... Byłaś najdzielniejszą kobietą, jaką znałam i człowiekiem o wielkim sercu. P.S. Śmierć to tylko zamiana światów... – napisała piosenkarka i zamieściła wzruszające nagranie z mamą. Widać na nim Danutę Steczkowską, która spędza piękne chwile w rodzinnym gronie. Kobietą opiekują się dzieci, wnuki. Widać, że jest radosna, uśmiecha się, a rodzina daje jej energię. Na tym pięknym nagraniu słyszymy głos Justyny Steczkowskiej, która śpiewając, dziękuje mamie.