Justyna Żyła dostała mandat. "Dzień świra" Justyna Żyła na swoim profilu na Instagramie wyznała, że dzisiejszy dzień nie należy do jej ulubionych. Brak czasu, stres i napięty harmonogram za skutkowały mandatem i punktami karnymi. Justyna Żyła prawdopodobnie dostała mandat (ONS.pl) Justyna Żyła po rozstaniu ze swoim mężem Piotrem Żyłą przejęła opiekę nad ich dziećmi. Kobieta łączy macierzyństwo ze swoją pracą. Nic dziwnego, że czasem doba ma dla niej za mało godzin i próbuje nadrobić czas. Blogerka na swoim profilu na Instagramie wyznała, że dziś dostała mandat i kilka punktów karnych. Justyna Żyła dostała mandat "Dzień świra […] Spóźniona, mandacik, punkciki. Super! […]" – napisała w opisie pod fotografią. Blogerka nie przyznała się, za co i jakiej wysokości otrzymała mandat, chociaż dopytywali o to fani. Większość obserwatorów interesowała się daniem, które trzyma w ręku celebrytka oraz tym, jak wygląda. "Wyglądasz bardzo ślicznie", "Wyglądasz zjawiskowo", "Nie martw się kobieto, po burzy zawsze wychodzi słońce. Jutro będzie lepiej" – komentowali internauci. Justyna Żyła wygląda kwitnąco Faktycznie, na fotografii Justyna Żyła wygląda kwitnąco. Można pomyśleć, że szybkie tempo życia dodaje blogerce energii i sprawia, że promienieje. Justyna Żyła pokazała kuchnie Blogerka bardzo lubi gotować i to jej sposób na odstresowanie się i relaks. Na fotografii możemy dostrzec królestwo celebrytki. Duża i przestronna kuchnia zaprasza, aby w niej gotować. Białe fronty szafek są niezwykle eleganckie, a ciemne blaty kontrastują z jasnym wyposażeniem. Uwagę przyciąga również duża, czarna lodówka, która dodaje nowoczesnego smaku. Możemy zauważyć też wiele książek kucharskich, z których blogerka czerpie liczne inspiracje.