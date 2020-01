WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne justyna żyła + 1 operacje plastyczne Ewelina Miszczuk 7 godzin temu Justyna Żyła powiększyła usta. Fani komentują efekt Justyna Żyła ma za sobą ciężki okres. Kilka miesięcy temu ona i Piotr Żyła wzięli rozwód. Od tego czasu kobieta sama wychowuje dwójkę dzieci - Jakuba i Karolinę. Teraz postanowiła zrobić coś dla siebie i zadbała o wygląd swoich ust. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Justyna Żyła wykonała zabieg powiększenia ust (ONS.pl) Justyna Żyła udostępniła na swoim profilu na Instagramie zdjęcie przed zabiegiem i po nim. "Usta... miękkie, nawilżone i równe!" - napisała. Przyznała, że długo się zastanawiała, czy go wykonać. Hasztagi pod zdjęciem wskazują na to, że Żyła zdecydowała się na powiększenie ust za pomocą kwasu hialuronowego. Justyna Żyła - Instagram Powiększenie i modelowanie ust kwasem hialuronowym od lat utrzymuje się w czołówce najpopularniejszych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Nie tylko pozwala uwydatnić usta i nadać im właściwy kształt, ale także je nawilża. "Uwaga - nic nie bolało. Ale skorzystałam ze znieczulenia dentystycznego" - zdradziła Justyna Żyła swoim fanom. Efekt bardzo przypadł im do gustu. "Bardzo dobra decyzja. "Fajnie i naturalnie", "Super, bez efektu glonojada", "Ładnie, nie ma karpia, są apetyczne usta" - czytamy w komentarzach. Zobacz także: Hanna i przyjaciele. Maciej Zień w kuchni Lis Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne