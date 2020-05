Justyna Żyła po metamorfozie. Fani mówią, że wygląda jak milion dolarów

Justyna Żyła metamorfoza

Justyna Żyła na swoim profilu na Instagramie udostępniła zdjęcie w starannie ułożonych włosach i pełnym, wieczorowym makijażu. Pozuje w szafirowej, gustownej sukience, która delikatnie prześwituje. Do swojej stylizacji dobrała masywne, długie, beżowe kolczyki w kształcie piór. Szeroko uśmiecha się do swoich obserwatorów i nawiązuje do swojego poprzedniego wpisu, mówiąc, że "baby ją zmalowały po koszeniu".