"Już aktywne". Gdy spotkasz, pod żadnym pozorem nie dotykaj

Salamandry budzą się do życia

"Już aktywne..." - czytamy pod nagraniem opublikowanym na Facebooku przez Nadleśnictwo Baligród. Krótki film przedstawia czarno-żółte stworzenie, które jest doskonale znane miłośnikom przyrody. Salamandry pojawiły się już w polskich lasach, co zwiastuje rychłe nadejście wiosny.

Salamandry są piękne, ale lepiej ich nie dotykać

Wcześniej leśnicy pokazali zdjęcie charakterystycznego płaza wypatrzonego w marcu w Bieszczadach. "Ciepło i wilgotno. Wędrując po lesie, można spotkać aktywne salamandry" - przekazano. To gatunek doskonale znany w naszej części świata, choć wciąż potrafiący zaskoczyć.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"Zawsze myślałam, że do aktywności zmiennocieplnych potrzebna jest wyższa temperatura, a salamandry stale mnie zaskakują. Wygląda na to, że jedynie mróz je ogranicza, a i to nie na pewno" - zauważyła jedna z obserwatorek nadleśnictwa. "Smok bieszczadzki już buszuje po lesie" - zachwycają się inni.

Salamandry prowadzą głównie nocny tryb życia, dlatego przez ludzi widywane są raczej rzadko. Są też płochliwe i nie wykazują agresji w stosunku do człowieka. Co nie oznacza, że należy się do nich zbliżać.

"Ich dotykanie może być dla nas groźne. Wydzielane ze skrą płaza substancje mogą spowodować kłopoty. Szczególnie groźne dla zdrowia jest przetarcie oczu dłonią, którą dotykało się salamandrę" - ostrzegał dwa lata temu rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.

Potrafią się bronić. Żyją nawet 10 lat

"Wydzielina ta może być prawdziwą trucizną. W razie dostania się do przewodu pokarmowego może wywołać drgawki, podnieść ciśnienie krwi czy też miejscowo znieczulić i spowodować drętwienie kończyn" - dodają Lasy Państwowe.

Dorosłe płazy osiągają nawet 25-30 cm długości. Żywią się przede wszystkim dżdżownicami, gąsienicami i ślimakami. Zaczynają się rozmnażać po 3-4 latach, a na wolności dożywają nawet 10.

"Są to zwierzęta wilgociolubne, nieznoszące upałów. Późną jesienią zapadają w sen zimowy. Wiosną spotykane są już w marcu. Zasięg występowania salamandry jest dość szeroki (od Półwyspu Iberyjskiego do północno-zachodniej Turcji), a jego północna granica przebiega w południowej części Polski. Płaz ten w naszym kraju objęty jest ochroną ścisłą" - informuje Karkonoski Park Narodowy.