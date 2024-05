Już nie "blue jeans". Spodnie Warnke pasują do wszystkiego

Katarzyna Warnke pojawiła się na Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera 2024. W słonecznym Krakowie postawiła na biel niemalże od stóp do głów. Aktorka wyglądała nonszalancko, ale z charakterem, który jawił się w detalach. Spodnie w stylu Katarzyny Warnke to obowiązkowa pozycja na liście zakupów, która wśród spodni na wiosnę jest jak mała czarna wśród sukienek.