Ciemne jeansy idą w odstawkę. Teraz hitem są spodnie w stylu Lewandowskiej

Lewandowska w kultowych białych jeansach

Anna Lewandowska, korzystająca od jakiegoś czasu z profesjonalnej opieki stylistki, coraz śmielej radzi sobie z oswajaniem trendów. Ostatnio zachwyciła stylizacją, która stanowi perfekcyjną ilustrację supermodnego stylu preppy. Każdy element to hit tego sezonu: kardigan rodem z college’u, kurtka bomberka, spinka-kwiat we włosach i one, bohaterki całego looku, czyli białe jeansy. To właśnie model w tym kolorze warto mieć teraz w szafie i nosić ze wszystkim, również z koszulami w prążek czy kwiaty.