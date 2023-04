Już nie jeansy? To te spodnie noszą najchętniej wiosną prowadzące śniadaniówek

Agnieszka Woźniak-Starak zaskoczyła różowymi spodniami

Agnieszka Woźniak-Starak ma w swojej szafie różowe spodnie, które przy okazji wywiadu z Jimkiem zestawiła z beżową bluzą oraz jasnobrązowymi sneakersami. Dobieranie butów sportowych do eleganckich spodni już dawno stało się dozwolone. To tylko dowód na to, że wygodny street style rozpanoszył się na dobre.