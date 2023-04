Kwiaty to przeżytek. Sukienki w ten wzór już teraz noszą Kalczyńska i Woźniak-Starak

Prezenterka dodała do kreacji w czarno-biały zwierzęcy print ukochane kowbojki, podsuwając nam w ten sposób idealny pomysł do wykorzystania do pracy czy na randkę. Sukienkę w zebrę możesz wiosną zestawiać też z białymi sneakersami, tenisówkami czy czółenkami na szpilce, a to oznacza, że jej uniwersalność nie zna granic.