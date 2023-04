Najmodniejszy kolor sezonu. Jest już wszędzie, także w szafach gwiazd

Teraz, choć przebija się szlachetny kobalt i kanarkowa żółć, to sezon i tak będzie należał do soczystej limonki. To kolor, który bez wątpienia ma moc ładowania pozytywną energią. Limonkowa zieleń już pod koniec ubiegłego roku zaczęła pojawiać się w street style’u na ulicach światowych stolic mody. Teraz opanowała już wszystkie sklepy i szafy gwiazd.