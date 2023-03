Już nie klasyczne czółenka. To te buty, które nosi Socha, będą królować wiosną

Socha i Ratajkowski z zamiłowaniem noszą klasyczne Mary Jane

Ostatnio Małgorzata Socha pojawiła się na stuleciu Disneya ubrana w jeansy, pasiastą bluzkę i czarną marynarkę. Jej stylizacja byłaby ekstremalnie zwyczajna, a nawet nudna, gdyby nie buty. Aktorka zdecydowała się na klasyczny model Mary Jane, który zestawiła z białymi skarpetami. Nie jest to żadna kontrowersja, ponieważ ten rodzaj obuwia od zawsze nosiło się właśnie w taki sposób. Paseczek jest nieco grubszy i prawdopodobnie przyszyty na stałe, lecz to tylko dowód na to, że model Mary Jane przez lata ewoluował.