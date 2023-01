Kiedyś nie wyszłyby tak na ulicę. Teraz taki strój to szczyt mody

Nie ma co do tego wątpliwości, że okres pandemii COVID-19 na zawsze zmienił oblicze mody. W jaki sposób? Przede wszystkim po powrocie do normalnego funkcjonowania nie chcieliśmy rezygnować z wygodnej odzieży, w której spędzaliśmy całe dnie w domach. Kiedyś komplety z bluzami i spodniami dresowymi były zarezerwowane albo dla aktywności fizycznych albo właśnie do siedzenia w domu. Jednak już kilka sezonów temu rozpanoszyły się na ulicach. A gwiazdy chętnie się w nich pokazują. Sprawdź możliwości stylizacyjne z kompletami dresowymi i zakochaj się w komforcie, który zapewnia ich noszenie.