WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 5 podkładfluidporadnik kupującegozakupowe inspiracjeuroda Magdalena Tatar 56 min. temu Już nie kryjący. Podkłady, które podkreślą naturalne piękno Dobry makijaż twarzy przez długi czas oznaczał żmudne nakładanie kilku warstw kosmetyków. To nie było ładne, zdrowe dla skóry i nie miało dobrego wpływu na naszą samoocenę, bo kiedyś w końcu trzeba było zmyć makijaż i w lustrze ukazywała się obca twarz. To na szczęście minęło. Naturalny wygląd wrócił do łask. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Dobry podkład nie ukrywa naturalnego piękna, ale je podkreśla (Shutterstock) Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Rozwój serwisu zależy od naszych czytelników. Wspierasz nas, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Koniec z efektem maski Bez matowej maski, nienaturalnego, kryjącego efektu, grubej warstwy kosmetyku i podejrzanie żółtawego kolorytu cery. Tak działa dobry podkład. Wyżej ceni się teraz działanie ochronne, zwłaszcza przed rosnącym o tej porze roku nasłonecznieniem, ale i wszelkiego rodzaju zagrożeniami, jakie dla naszej skory stanowi współczesne środowisko. Zanieczyszczenia powietrza, niewłaściwa dieta, przesuszenie, stres i niedbała pielęgnacja mają destrukcyjny wpływ nie tylko na nasze samopoczucie, ale i wygląd. Zachować ładny i długo młody wygląd to w takich okolicznościach nie lada wyzwanie, które niektórym z was utrudniają dodatkowo genetyczne skłonności do problemów z cerą. Promienna i naturalna cera Ręka w górę, kto w ostatnich tygodniach dał skórze nieco odpocząć od kolorowych, ciężkich kosmetyków? Zapewne spora część z was. To dobry początek korzystnej zmiany, ale brak ruchu i niedotlenienie cery także daje jej się we znaki. Skutkiem długotrwałego siedzenia w domu, bez spacerów na świeżym powietrzu i w słońcu, może być też przesuszenie i trudniejsza regeneracja skóry. W niektórych przypadkach pojawia albo wzmaga się trądzik. W takiej sytuacji dużym błędem jest zakrywanie niedoskonałości, co tylko zwiększa problemy z cerą. Tym z was, które zauważają takie tendencje skóry po pobycie w domu przypadną do gustu lekkie i odżywcze podkłady dające naturalny efekt upiększenia. Naturalny efekt upiększenia i pielęgnacja Skoro takie podkłady są niewidoczne, to po co je nakładać? Takie pytanie zadaje większość użytkowniczek tradycyjnych, kryjących albo matujących podkładów. Odpowiedź to działanie składników ochronnych (np. filtr UV) i odżywiających cerę, a także naturalny, subtelny efekt upiększenia. Podkład i serum w jednym produkcie – po takie kosmetyki warto sięgać, aby uzyskać zdrową cerą i piękny wygląd. Promienna cera bez niedoskonałości to często niedoścignione marzenie, które spełnić jest jeszcze trudniej w niesprzyjających warunkach. Dbaj o skórę i upiększaj ją z umiarem, a nie pożałujesz. Zalety lekkich podkładów Lekko transparentny i półpłynny podkład to przede wszystkim to wygoda, bo omijasz kilkuetapowy makijaż, pozwalasz skórze oddychać i nie uzależniasz swojego samopoczucie od tego, ile czasu spędziłaś rano przed lustrem. Nie ukrywaj uroczych piegów na nosie ani zmarszczek mimicznych, które nie świadczą o tym, że wyglądasz źle, a o tym, że często się śmiejesz i lubisz słońce. Nowoczesnym podkładom bliżej do dobrego kremu BB niż do kryjącej mazi zatykającej pory i powodującej powstawanie niedoskonałości skóry. Upiększają, korygują nierówny koloryt cery i drobne niedoskonałości, ale też nawilżają i nadają blasku skórze. Aplikację ułatwia odpowiednia konsystencja: płynna lub przypominająca mus. Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Rozwój serwisu zależy od naszych czytelników. Wspierasz nas, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze