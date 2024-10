Już nie przylegające kozaki, a z szeroką cholewką. Kubicka już takie nosi

Gwiazdy lansują trend szerokiej cholewki

Kozaki z szeroką cholewką miały swoje początki w latach 80 i 90. Najczęściej nosiły je panie o masywniejszych łydkach. Teraz noszą je wszystkie kobiety bez względu na rozmiar. To obuwie można w bardzo łatwy sposób wystylizować, tworząc zarówno casualowy jak i elegancki styl. Pokazuje nam to choćby Sandra Kubicka, która zestawia ten model z aktualnie najmodniejszym kolorem i wzorem tego sezonu. Modelka postawiła na buty w kolorze jasno-bordowym, które połączyła z płaszczem w panterkowym princie. Nie da się ukryć, że takie combo to szyk z pazurem w jednym.

Kolejnym przykładem jest Klaudia Halejcio, która pochwaliła się ostatnio na swoim instagramie stylizacją w roli głównej oczywiście z kozakami z szeroką cholewką. Aktorka postawiła na śnieżnobiałą wersją z niewielkim obcasem i szpiczastymi czubkami. Do tego założyła odważną mini sukienkę, która jest prześwitująca i cała błyszcząca. Trzeba przyznać, że całość robi wrażenie.

Na koniec artystka młodego pokolenia, która zawsze podąża za trendami. Julia Wieniawa podczas spaceru założyła ten model w uwielbianym teraz czekoladowym odcieniu. Jej buty są jednak w wersji płaskiej z modną, metalową klamrą. Do nich założyła podkolanówki, bermudy i top. Wszystko w odcieniach nude.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak je nosić?

Te kozaki może założyć każda z nas, bo pasują do każdego typu sylwetki. Co więcej, będziemy się w nich czuć luźno i wygodnie. Mimo to nadal są wyrazem nonszalancji i klasy. Ich dodatkową zaletą jest to, że optycznie wysmuklają nogi. Takie buty obłędnie będą wyglądać z trenczem, oversize'ową ramoneską oraz futerkiem w wersji crop. Można je zestawić także z bardziej dopasowanymi spodniami lub sukienką, czy spódniczką mini. Ten model znajdziemy na szpilce, koturnie, słupku lub płaskie. Dodatkowo mamy wybór wśród materiału od tych skórzanych, aż po zamsz. Przełam dotychczasowe trendy i baw się, łącząc kozaki z szeroką cholewką na różne sposoby!

Zobacz także Pokazała się w legginsach. Genialna opcja na jesień

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!