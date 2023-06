Już nie szorty biker. Spodenki w stylu Hyży i Wieniawy królują na polskich ulicach

Szorty z zadziornymi strzępieniami to też sprytny sposób na to, by dodać charakteru prostej wakacyjnej stylizacji. Tak zrobiła Małgorzata Rozenek-Majdan, która postawiła na model o nieregularnym kroju, z asymetrycznymi detalami i "niedbale" zakończonymi nogawkami. Dodała do nich sandałki na płaskiej podeszwie i bluzkę w paski, tworząc przepis na szybki, ale niebanalny look.