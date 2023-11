Ksiądz rozwiał wątpliwości. Obalił mit o sprzątaniu grobów

Internautka nie była pewna. Ksiądz wyprowadził ją z błędu

"Proszę księdza, czy to prawda, że jak posprząta się za wcześnie kwiaty z grobu, to osoba zmarła nie zazna spokoju?" - brzmiało pytanie internautki, na które duchowny zdecydował się odpowiedzieć, by rozwiać wszystkie wątpliwości.