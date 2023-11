Grób rodziny Koral. Na lodach dorobili się fortuny

Cmentarz komunalny przy ulicy Śniadeckich w Nowym Sączu słynie z ogromnego, pełnego przepychu grobowca należącego do rodziny Koral.

Grobowiec jest bardzo często fotografowany przez przechodniów i do teraz wzbudza dużą sensację. Zdania na jego temat są podzielone.

Niektórzy mieszkańcy chwalą jego wygląd i estetykę, twierdząc, że "skoro kogoś stać, to dlaczego ma się nie wyróżnić". Inni uważają, że jest to "chęć zwrócenia uwagi w nie najlepszym stylu".

