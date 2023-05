Już nigdy nie wylejesz starego mleka. Genialny patent

Przeterminowane mleko — czy można je wypić?

Na każdym mleku znajduje się termin przydatności do spożycia, co oznacza, że do tego czasu nadaje się ono do wypicia. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy mleko po terminie ważności można wypić. Jeśli było trzymane w lodówce, w której panowała temperatura nie wyższa niż 6 st. C, można je spożyć nawet 3-4 dni po terminie - pod warunkiem, że jego konsystencja, wygląd i zapach nie odbiegają od świeżego produktu.