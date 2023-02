Ukryta funkcja szczotki do WC. Wyczyścisz muszlę w 30 sekund

Jak wyczyścić toaletę?

By uświadomić sobie, jak łatwo patogeny rozprzestrzeniają się także poza toaletą, warto zapoznać się z eksperymentem naukowców z Uniwersytet Kolorado w Boulder, którzy udowodnili na specjalnym nagraniu, że niewidoczne gołym okiem kropelki wody wraz z patogenami unoszą się wysoko ponad muszlę. Dlatego tak ważne, by zamykać deskę podczas spłukiwania wody, a szczoteczki do zębów trzymać z dala od WC.