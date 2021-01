Już nikogo nie skrzywdzi! Patologiczna opiekunka - została skazana

Gdy Ireneusz Kaczor znalazł opiekunkę dla swojej schorowanej matki, nie przypuszczał, że zatrudniona przez niego kobieta urządzi jego mamie piekło na ziemi. W pewnym momencie rodzina zorientowała się, że opieka nad straszą kobietą nie jest prowadzona odpowiednio, co doprowadziło do założenia opiekunce sprawy w sądzie.

Najważniejsze, że nikogo już tak nie potraktuje

To nie postępująca choroba wyniszczała kobietę, a opiekunka

73-letnia Apolonia od kilku lat cierpi na chorobę Alzheimera i to właśnie z tego powodu syn Ireneusz wynajął jej kilka lat temu prywatną opiekunkę. Po jakimś czasie, zaczął jednak podejrzewać, że w domu mamy w Jarocinie dzieje się coś niepokojącego. Nie od razu wiedział o co chodzi. Bywał u matki często, jednak nie był w stanie dojeżdżać codziennie. Sam mieszka bowiem w Poznaniu.

Podczas jednej z wizyt, zaniepokoiły go siniaki na ciele matki i wtedy postanowił nagrać to, co dzieje się w domu, gdy go tam nie ma. Gdy odtworzył nagrania - przeżył szok.