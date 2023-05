Już po egzaminie ósmoklasisty. Nauczyciel ma jednoznaczny wniosek

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy - trzeba do niego przystąpić, by ukończyć szkołę podstawową. Zdają go wszyscy przystępujący uczniowie - minimalna liczba punktów nie jest określona, natomiast wynik ma kluczowe znaczenie podczas rekrutacji do szkół średnich. W tym roku, po raz kolejny, egzamin pisze 1,5 rocznika uczniów - dokładnie 502,8 tys. młodych osób.