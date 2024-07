Już tak nie wygląda. Karczmarczyk znów zmieniła fryzurę

Lato to doskonały moment, by odświeżyć swój wygląd. Podobnego zdania jest Anna Karczmarczyk . Aktorka lubi eksperymentować z fryzurą i, jak przystało na ambitną aktorkę, nie boi się drastycznych metamorfoz.

Kilka miesięcy temu zaskoczyła fanów, gdy pokazała się w nowej fryzurze. Postawiła wówczas na temperamentny rudy. Ognisty odcień dodał pazura i podkreślił jej delikatną urodę. W połowie czerwca Anna Karczmarczyk wróciła do naturalnego koloru. W ciepłym blondzie prezentowała się świeżo i promiennie.

Cięcie "od linijki", na które zdecydowała się Anna Karczmarczyk, dodaje charakteru i przyciąga spojrzenia. Proste, ale efektowne. Zmiana zdecydowanie na plus.

"Takie cięcie jest niezwykle eleganckie w swojej prostocie", "Co byś nie miała na głowie, wyglądasz świetnie", "Wyglądasz ekstra w każdym kolorze", "Cięcie przepiękne", "Wow, świetna zmiana" - czytamy na Instagramie.

