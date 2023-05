Kaczorowska o choreografii Blanki: Przyczepiłabym się do kilku rzeczy

- To, czego mnie osobiście brakuje, to spójnej, mocnej grupy tancerzy obok, dzięki czemu ze sceny płynęłaby wielka siła. Nie znam regulaminu Eurowizji, może są jakieś ograniczenia co do liczby osób na scenie — tego nie wiem. Jako tancerka i choreografka na pewno przyczepiłabym się jeszcze do kilku rzeczy.

Agnieszka Kaczorowska zaznaczyła jednak, że Blanka, jej zdaniem, powinna teraz przede wszystkim skupić się na pozytywnym myśleniu. - Jako trenerka mentalna w tej chwili, tuż przed docelowym występem wykrzyknęłabym tylko: dawaj Blanka! Z podniesioną głową i swoją pewnością siebie pokaż, na co cię stać! Zrób to najlepiej, jak umiesz i baw się świetnie - skomentowała.