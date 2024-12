Kaczyński mówił o "zazdrosnym kocie". Naukowcy to sprawdzili

Jarosław Kaczyński to znany kociarz, który w swoim domu na Żoliborzu mieszka z dwoma pupilami: Fioną i Czarusiem.

Głos w sprawie kocich zwyczajów w rozmowie z "Newsweekiem" zabrała zoopsycholożka i zwierzęca behawiorystka Magdalena Nykiel. Ekspertka podkreśliła, że kocia zazdrość nie jest tym samym, co ludzka. Czy te zwierzaki mogą być zazdrosne o uwagę opiekuna, który poświęca więcej czasu drugiemu pupilowi? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca.

Naukowcy z japońskiego uniwersytetu w Kyoto próbowali sprawdzić, czy koty rzeczywiście są zdolne do zazdrości. Analizę przeprowadzili na 52 kotach w wieku od 9 miesięcy do 17 lat, które z ówczesnym opiekunem mieszkały co najmniej sześć miesięcy. Brano też pod uwagę zwierzaki przebywające w kocich kawiarniach.