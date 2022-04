Kaja Kallas wzywa do izolacji Rosji. Z czego jeszcze słynie premierka Estonii?

Premierka uwielbia czytać i jeździć na rowerze. "To dobry początek dnia"

Prywatnie Kaja Kallas znana jest m. in. z tego, że bardzo chętnie jeździ na rowerze i nie zrezygnowała z tego po objęciu funkcji szefowej rządu. "Jazda na rowerze do pracy to dobry początek dnia" - napisała w jednym z postów na Twitterze. - "Jako posłanka często jeździłam do pracy na rowerze, jeśli pogoda na to pozwalała".