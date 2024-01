Kakadu Zoo, jedna z największych i przodujących obecnie sieci sklepów w branży zoologicznej w Polsce, zakończyła już kolejną edycję swojej Zbiórki Świątecznej na rzecz schronisk dla zwierząt

W ramach tegorocznej akcji, skierowanej do samotnych i będących w potrzebie psów oraz kotów przebywających w schroniskach, a także innych organizacji o podobnym charakterze, udało się zebrać bardzo dużo różnych produktów. Społeczność klientów Kakadu Zoo, jak zawsze, okazała się niezwykle zaangażowana, co zaowocowało imponującą ilością karm, przysmaków, legowisk zabawek i innych, które znalazły się specjalnych koszach, wystawionych w trakcie zbiórki we wszystkich sklepach Kakadu Zoo. Dary te powędrowały do 63 instytucji pomagającym na co dzień bezdomnym zwierzętom w całym kraju.