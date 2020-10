Deser z mascarpone. Jak przygotować delikatny podwieczorek na kilka sposobów?

Deser z mascarpone to idealny pomysł na smaczny i ciekawy podwieczorek. Z pomocą tego niezwykle kremowego serka możesz stworzyć niesamowite desery, które na długo zapadną w pamięć Twoim bliskim. Jeśli jeszcze nie wiesz, w jaki sposób przygotować deser z mascarpone, koniecznie zajrzyj poniżej, aby znaleźć dla siebie kulinarną inspirację.

Serek mascarpone cieszy się dużą popularnością na całym świecie. Nic dziwnego, jego smak jest naprawdę niepowtarzalny, lekko słodki, więc doskonale sprawdzi się przy deserach. Można z jego pomocą stworzyć wiele smakołyków, dlatego koniecznie skorzystaj z poniższych pomysłów na fenomenalne w smaku desery z mascarpone.

Deser z mascarpone – klasyczne tiramisu w pucharkach

Jednym z najpopularniejszych deserów z mascarpone jest oczywiście znane wszystkim tiramisu. Możesz przygotować je na wiele różnych możliwości, ale poniższy pomysł jest błyskawiczny.

Składniki:

paczka biszkoptów;

3 łyżki kakao;

szklanka espresso;

100 ml Amaretto (dodatkowo);

5 łyżek cukru;

3 żółtka;

250 g mascarpone;

300 ml śmietanki 30%.

Przygotowanie:

Gorące espresso wymieszaj z łyżką cukru i odstaw do ostudzenia. Następnie zmieszaj go z likierem Amaretto, a w takim słodkim syropie maczaj biszkopty. Zmiksuj żółtka z pozostałym cukrem na puszystą masę. W innym naczyniu ubij na sztywno śmietankę, po czym za pomocą łyżki połącz ją z mascarpone – mieszaj do uzyskania gęstego kremu. Dodaj do niego masę z żółtek i mieszaj do połączenia składników. Do pucharków władaj po 2 biszkopty oprószone kakao, a na wierzch nakładaj po 2 łyżki kremu – czynność powtarzaj dla uzyskania kilku warstw. Przed podaniem deseru z mascarpone, schłodź w lodówce.

Deser z mascarpone – owocowe szaleństwo

Innym pomysłem na deser z mascarpone jest przygotowanie go z dodatkiem ulubionych owoców. Wybór owoców zależy od Ciebie, bo w każdym połączeniu uzyskasz znakomity smak i aromat.

Składniki:

250 g mascarpone;

260 ml śmietanki kremówki;

opakowanie herbatników;

2 łyżki cukru pudru;

ulubione owoce.

Przygotowanie:

Pokruszone herbatniki wrzuć na dno pucharków. Ubij śmietankę z cukrem pudrem, a następnie dodaj serek mascarpone i wymieszaj do uzyskania gładkiej masy. Krem przełóż do pucharków, na wierzch połóż owoce i deser gotowy.

Deser z mascarpone – ciasto z bezą i malinami

Doskonałym pomysłem na deser z mascarpone jest użycie serka do ciast w połączeniu z bezą oraz malinami. Brzmi smacznie? Zobacz, co musisz zrobić.

Składniki:

150 g masła;

300 g cukru;

łyżeczka cukru waniliowego;

6 jajek;

200 g mąki;

łyżeczka proszku do pieczenia;

500 g malin;

2 galaretki malinowe;

250 g mascarpone;

500 ml śmietanki kremówki;

3 łyżki cukru pudru.

Przygotowanie:

Masło, 100 g cukru i cukier waniliowy ucieraj ze sobą, a żółtka oddziel od białek. Białka odstaw w oddzielnej misce, natomiast żółtka dodaj do masła z cukrem. Wszystko mieszaj, po czym stopniowo dodaj przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia. Ugnieć aż uzyskasz gładkie ciasto – podziel je na 2 części. Dwie blaszki wyłóż papierem do pieczenia, po czym rozwałkuj na nich oba kawałki ciasta. Białka ubij na sztywno, dodając powoli pozostałą część cukru. Masę podziel na równie 2 części i rozłóż na ciastach. Piecz w temperaturze 170°C przez 40 minut.

Galaretki rozpuść w 2 szklankach wrzącej wody, po czym odstaw do ostygnięcia, ale nie mogą stężeć. Do galaretek wrzuć maliny i dopiero wtedy odstaw do stężenia. Kremówkę ubij z cukrem pudrem i dodaj ją do serka mascarpone oraz wymieszaj łyżką. Ciasto z bezą przekładaj z połową kremu i galaretką.

Badania wskazują, że Polki są coraz bardziej niezależne