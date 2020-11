Zupa krem z marchwi. Jak przygotować delikatne i gęste pierwsze danie?

Zupa krem z marchwi – co będzie potrzebne?

Na początek wrzuć do garnka łyżkę masła i dodaj oliwę. Następnie wrzuć pokrojoną w kostkę cebulę i smaż ją na małym ogniu przez chwilę, cały czas mieszając. Powoli i stopniowo dodaj pozostałe warzywa, ale nie przestawaj mieszać. Najpierw wrzuć czosnek, a dopiero po nim sięgnij po plastry pora. Przyszedł czas na marchewkę – pokrój ją na cienkie plastry i wrzuć do garnka. Dodaj pokrojone w kostkę ziemniaki. Całą mieszankę gotuj przez około 10 minut – w trakcie gotowania możesz nieco posolić warzywa. Po tym czasie zalej składniki bulionem, wsyp kurkumę i curry, a następnie przykryj garnek pokrywkę i ponownie gotuj przez kwadrans. Gdy warzywa odpowiednio zmiękną, zdejmij naczynie z ognia i wlej mleko. Na koniec wszystko dokładnie zmiksuj do uzyskania jednolitego kremu.