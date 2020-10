Dżem z jabłek. Wyśmienity sposób na tradycyjny smakołyk. Jak uchwycić jego doskonały smak?

Dżem z jabłek to jeden z najpopularniejszych sposobów na wykorzystanie cenionych owoców. W końcu sprawdzi się nie tylko na bułkę czy chleb, ale doskonale pasuje jako dodatek do ciast i nie tylko. Jeśli zastanawiasz się nad tym, jak najlepiej przyrządzić jabłkowy dżem, skorzystaj z poniższych porad i ciesz się smakołykiem razem z rodziną.

Dżem z jabłek – do czego można go wykorzystać?

Nim dowiesz się krok po kroku, w jaki sposób najlepiej przygotować dżem z jabłek, poznaj przykładowe propozycje wykorzystania domowego przysmaku. Na pierwszym miejscu prażone jabłka kojarzą się z pyszną szarlotką, co wcale nie dziwi – gotowe podsmażone owoce sprawdzą się w tym przypadku doskonale. Oprócz tego dżem z przyprawami możesz wykorzystać także jako dodatek do mięsa, aby podkreślić jego pikantność. Co prawda przyrządzanie dżemu z jabłek jest pracochłonne, to jednak warto poświęcić czas na osiągnięcie uniwersalnego dodatku.