Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 2 poradnik kupującegomoda damska Sylwia Ścibak 3 godziny temu Kalosze, które wyglądają jak botki. Na niepogodę Kalosze chronią przed pluchą jak nic innego, ale są mało eleganckie. Chyba że wybierzemy parę przypominającą klasyczne botki ze skóry, które będą pasowały do codziennych stylizacji jak ulał. Zastanawiasz się, jaki fason wybrać? Przejrzyj propozycje. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Eleganckie kalosze? Czemu nie! (iStock.com) Tradycyjne czy z pomysłem? Zimy są coraz bardziej łagodne, a zamiast śniegu mamy deszcz. Dlatego czasem warto zamienić ocieplane botki na kalosze, które zniosą każdą pluchę i uchronią stopy przed zamoczeniem. Standardowe kalosze mają wysoką cholewę jak kozaki, dzięki czemu woda nie ma prawa dostać się do środka. Są też dostępne w wielu różnych kolorach, czasem także zachwycają wzorami. Kobiety, które uwielbiają eksperymentować z modą, często stylizują je w dość ekstrawagancki sposób. Kalosze do zwiewnej sukienki i kożucha? Czemu nie! W modzie obecnie niemal wszystko jest dozwolone. Nie wszystkim jednak podoba się standardowy fason kaloszy. Nic dziwnego – są masywne i niezbyt eleganckie, więc zakładanie ich do biznesowej stylizacji z całą pewnością będzie strzałem w kolano. Ale projektanci już dawno znaleźli na to rozwiązanie. Jak połączyć kobiecość i elegancję z funkcjonalnością? Wystarczy założyć kalosze, które przypominają klasyczne botki, np. sztyblety. Czasami różnice między klasycznym fasonem a tym przeznaczonym na deszcz są naprawdę niewielkie. Kalosze jednak delikatnie połyskują w świetle i wyglądają tak, jakby były lakierowane. Kalosze jak botki – noś ze wszystkim Kalosze-botki są tak uniwersalne, że pasują prawie do wszystkiego, a w szczególności do prostych stylizacji na casualową modłę. Z powodzeniem dopasują się do zwyczajnych jeansów, kolorowych swetrów i prostych płaszczy bez ozdób. Możemy je nosić także do krótkich, zwiewnych sukienek w połączeniu z kryjącymi rajstopami oraz grubymi skarpetami. To dobre rozwiązanie dla zmarzluchów – wystający fragment skarpety poza cholewę doda stylizacji młodzieżowej lekkości. Jeśli chcesz, by kalosze stanowiły tło dla całej stylizacji, staraj się wybierać modele w ciemnych kolorach, bez wyrazistych ozdób i deseni. Świetnie sprawdzą się kalosze-sztyblety w czerni, których jest chyba najwięcej na rynku. Jeśli jednak kalosze mają być punktem centralnym stylizacji – wybierz modele w wyrazistym kolorze albo modele we wzory, np. zwierzęce, które od razu przykują uwagę. 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne