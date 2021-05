Kamil Durczok odebrał telefon od lekarza z diagnozą. Wspomina: "Upiłem się natychmiast"

W 2003 roku u Durczoka zdiagnozowana nowotwór. Był wtedy u szczytu kariery i uznawano go za gwiazdę dziennikarstwa. Dzień, w którym dowiedział się o chorobie, zapamięta na zawsze. "W samochodzie, na autostradzie, w drodze z Katowic do Krakowa, jechałem na spotkanie z moimi przyjaciółmi. To było w przeddzień Wigilii, w grudniu ubiegłego roku. Kilka dni wcześniej przeszedłem zabieg w szpitalu, jak sądziłem, związany z kontuzją z przygotowań do rajdu Paryż-Dakar".