Kamil i Marta Glik wiele razem przeszli. Oto historia związku sportowej pary

Kariera

Marta Glik w 2007 roku stanęła przed ważną decyzją. Jej chłopak trafił do Realu Madryt C, a ona zastanawiała się co zrobić, czy jechać za nim, czy kontynuować naukę w Polsce. – To były nasze najważniejsze wybory życiowe. Podjęłam decyzję, że nie idę na studia, jadę do niego – wyznała na łamach Baby by Ann, czyli portalu Anny Lewandowskiej. W Hiszpanii, jak dodała, mało zarabiali więc musieli nauczyć się żyć skromnie. Ten okres wzmocnił parę. Po kilku latach wspólnego życia postanowili wykonać więc kolejny poważny krok i stanęli na ślubnym kobiercu.