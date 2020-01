WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Kamil Sipowicz dementuje plotki o ciąży partnerki. "Wypoczywam teraz na Kubie" Kamil Sipowicz był mężem znanej polskiej wokalistki Kory. Po śmierci artystki Sipowicz wszedł w nowy związek, a niedawno pojawiły się plotki o ciąży jego aktualnej partnerki. Sipowicz postanowił się do nich odnieść. Kamil Sipowicz dementuje plotki na temat ojcostwa Ostatni czas był bardzo trudny dla Kamila Sipowicza. Mężczyzna długo nie mógł pozbierać się po śmierci swojej ukochanej. Sipowicz twierdził, że Kora była miłością jego życia. Spędzili razem ponad 40 lat. Niestety, w 2018 roku nowotwór odebrał mu żonę, a on sam długo walczył z traumą. Kamil Sipowicz dementuje plotki o ojcostwie Pod koniec 2019 roku poinformował, że znalazł nową radość w życiu. Wszedł w kolejny związek z tajemniczą Sylwią. Sam mówi o niej niewiele, zdradził jedynie, że kobieta jest po trzydziestce i pochodzi z Bielska-Białej. Sipowicz nie lubi mówić o swoim życiu prywatnym, jednak zdecydował się zdementować pojawiające się plotki. Jakiś czas temu media spekulowały na temat ciąży nowej partnerki Sipowicza. Dowodem miała być długa nieobecność mężczyzny w kraju. Kamil Sipowicz postanowił odnieść się do tych doniesień. "To bzdury. Wypoczywam teraz na Kubie" – powiedział w rozmowie z "Na Żywo". Kamil Sipowicz w jednym z wywiadów zaznaczył, że znał Korę na tyle dobrze, że wie, że chciałaby, żeby się z kimś spotykał. "Samotność nie jest dobra" – powiedział w rozmowie z Moniką Jaruzelską.