Kamila z "Rolnik szuka żony" zachwyca figurą. Zdradziła, jaką dietę stosuje

Czym jest post przerywany?

Post przerywany polega na tym, że pokarmy spożywa się w ciągu 8-godzinnego okna żywieniowego, a następnie przez 16 godzin powstrzymuje się od jedzenia. W praktyce wygląda to tak, że jeżeli pierwszy posiłek zjemy o 10:00 rano, to ostatni powinniśmy kończyć do 18:00.