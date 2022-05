Kapelusz to hit sezonu! Zainspiruj się stylizacjami gwiazd z modnym dodatkiem w roli głównej

Klaudia Halejcio i jej plażowa stylizacja z kapeluszem

Kapelusz to must have w stylizacji plażowej. Wie już o tym Klaudia Halejcio, która na swoich egzotycznych wakacjach postanowiła połączyć dwuczęściowy strój w owoce ze słomkowym nakryciem głowy i mini torebką z tego samego materiału. Możesz wziąć z niej przykład i stworzyć look na plażę z dwuczęściowym kostiumem w roli głównej albo postawić na ulubiony strój jednoczęściowy. Możesz też dodać do całości pareo lub po prostu zestawić kapelusz ze zwiewną sukienką i klapkami.