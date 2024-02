Mówi, jak zaszła w ciążę. Wcześniej uprawiali "mechaniczny seks"

W nowym odcinku podcastu "Rozmowy w dresie" aktorka ujawniła, że razem z mężem długo starali się o dziecko. - My nie wiedzieliśmy, co się dzieje . Robiliśmy badania, jakby wszystko okej. Ginekolog mówi okej, endokrynolog mówi okej. Badania mojego męża - również mówiono, że jest okej. A nie ma dziecka. Wyobraź sobie, jaka jest frustracja - wyznała.

Lekarz zasugerował parze, by postawiła na spontaniczność, np. wyjeżdżając na wakacje. - Spędźcie ze sobą czas tak, jak spędzaliście, zanim padło w waszych głowach hasło "dziecko". Przypomnijcie sobie, jak to jest fajnie się dotknąć, kochać się na plaży, kochać się w milionie różnych pozycji, które są niezalecane do "robienia" dziecka. Na chwilę zapomnijcie o tym, kim jesteście, jakie macie cele, tylko po prostu bądźcie tu i teraz - cytuje słowa ginekologa.