Kardynalny błąd przy sałatce. Sfermentuje błyskawicznie

Sałatka jarzynowa cieszy się niesłabnącą popularnością. Gości już nie tylko na stołach, ponieważ udało jej się wywalczyć stabilną pozycję w internecie – występuje gościnnie w wielu memach i śmiesznych filmikach. W każdym domu wykonuje się ją nieco inaczej, a pytanie, czy wśród gotowanych warzyw i majonezu powinno znaleźć się również jabłko, co roku wywołuje żywiołowe dyskusje. My jednak zajmiemy się innym zagadnieniem. Poradzimy, co zrobić, aby smakiem i świeżością domowej sałatki cieszyć się jak najdłużej.