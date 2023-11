Wlej do moczenia zamiast wody. Domownicy oszaleją na ich punkcie

Moczenie śledzi to długi proces. Najczęściej zostawia się je w wodzie na całą noc, chociaż może to być za krótko. Dokładne odsolenie śledzi powinno zająć około 16 godzin w wypadku całych śledzi oraz 3-4 godziny, jeśli mamy do czynienia z filetami. W tym czasie należy też regularnie wymieniać wodę – 2 razy to absolutne minimum.