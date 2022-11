Karina z "Chłopaków do wzięcia" nie rozpacza po rozstaniu. Pokazała wymowne zdjęcie

Karina Koch pokazała się w jacuzzi. "Relaks w jacuzzi z kolegą"

Karina z "Chłopaków do wzięcia" nie cieszyła się związkiem przez zbyt długi czas. Jej relacja z Grzegorzem popsuła się. Kobieta opublikowała nawet nagranie na YouTube pt. "Karinka znowu do wzięcia?", które jednak błyskawicznie zniknęło z serwisu. Pytana przez jednego z fanów, co się dokładnie stało i jaki był powód rozstania, zdobyła się na lapidarną odpowiedź. "O zazdrość poszło. Za dużo znajomych mam i o to właśnie chodzi" - napisała Karina.